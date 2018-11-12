Ари прибыл в расположение сборной России

Натурализованный бразильский нападающий "Краснодара" Ари вызван в сборную России, информирует пресс-служба национальной команды. 32-летний форвард уже прибыл в расположение сборной.

Сегодня в Новогорске начинается сбор для подготовки к матчам с Германией и Швецией. Его из-за повреждения плеча пропустит армеец Ильзат Ахметов, также есть вопросы по состоянию здоровья форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

15 ноября россияне проведут контрольный матч с Германией в Лейпциге, а 20-го – игру Лиги наций со Швецией в Сольне.

Ари - в расположении сборной России. Добро пожаловать! 👋 pic.twitter.com/gJA2O6NOCz – Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.