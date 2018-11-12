20:51 | Футбол — Сборная России

Ари получил поздравления от команды, в составе которой дебютировал в чемпионате Бразилии

Обсудить
0

Бразильский футбольный клуб "Форталеза" пожелал удачи натурализованному нападающему "Краснодара" Ари, который впервые был вызван в сборную России. Бразилец является воспитанником команды из одноименного административного центра штата Сеара.

- Форвард Ари получил свой первый вызов в национальную сборную, где сыграет на правах натурализованного игрока. "Форталеза" желает удачи спортсмену, который является воспитанником клуба,- говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сегодня Ари прибыл в расположение национальной сборной. На базе в Новогорске начался сбор в рамках подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября) и заключительной встрече группового этапа Лиги Наций со сборной Швеции (20 ноября).

Все о сборной России - здесь

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Легионер для сборной России
Материалы сюжета: Россия в ноябре-2018 против Швеции и Германии
Материалы других СМИ
Загрузка...