Ари получил поздравления от команды, в составе которой дебютировал в чемпионате Бразилии

Бразильский футбольный клуб "Форталеза" пожелал удачи натурализованному нападающему "Краснодара" Ари, который впервые был вызван в сборную России. Бразилец является воспитанником команды из одноименного административного центра штата Сеара.

- Форвард Ари получил свой первый вызов в национальную сборную, где сыграет на правах натурализованного игрока. "Форталеза" желает удачи спортсмену, который является воспитанником клуба,- говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сегодня Ари прибыл в расположение национальной сборной. На базе в Новогорске начался сбор в рамках подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября) и заключительной встрече группового этапа Лиги Наций со сборной Швеции (20 ноября).

O atacante Ari se apresentou em sua primeira convocação para a seleção russa, onde jogará naturalizado. O Fortaleza deseja toda sorte a mais um atleta saído das divisões de base do clube pic.twitter.com/NTJldCOLjy – Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) 12 ноября 2018 г.

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