Ари об игре со шведами: "Я очень расстроен и переживаю"

Нападающий сборной России Ари прокомментировал поражения национальной команды от шведов (0:2) в заключительном матче Лиги наций.

- Согласны с тем, что сборная Швеции сегодня играла лучше?

- Конечно, была очень тяжелая игра, я не могу ничего сказать. Я очень расстроен и переживаю.

- Каковы первые впечатления от вызова в сборную?

- Я счастлив, что меня вызвали. Это бил два очень тяжелых матча (против Германии и Швеции – Прим. "СЭ"). (Дмитрий Зеленов)