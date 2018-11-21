01:21 | Футбол — Сборная России

Ари об игре со шведами: "Я очень расстроен и переживаю"

Обсудить
0

Нападающий сборной России Ари прокомментировал поражения национальной команды от шведов (0:2) в заключительном матче Лиги наций.

- Согласны с тем, что сборная Швеции сегодня играла лучше?

- Конечно, была очень тяжелая игра, я не могу ничего сказать. Я очень расстроен и переживаю.

- Каковы первые впечатления от вызова в сборную?

- Я счастлив, что меня вызвали. Это бил два очень тяжелых матча (против Германии и ШвецииПрим. "СЭ"). (Дмитрий Зеленов)

 

Швеция - Россия

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче со Швецией?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Россия в ноябре-2018 против Швеции и Германии
Материалы других СМИ
Загрузка...