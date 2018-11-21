Анзор Кавазашвили: "Ари не футболист для сборной России"

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал "СЭ" поражение сборной России от Швеции (0:2) в ключевом матче Лиги наций. Наша команда заняла второе место в группе 2 лиги В, уступив скандинавам по личным встречам при равенстве очков - по 7. Таким образом, россияне упустили возможность выйти в лигу А.

- У нас были провалы в обороне. Вспомните хотя бы первый гол с углового: разберите каждый по игроку, цепляйте за майку - и все, - говорит Кавазашвили. - Но наши стояли по три-четыре отдельно, а соперник у вратарской получил мяч и расстрелял ворота. Ну как так можно? Еще и Лунев должен был дать по башке защитникам. Голкипер не имеет права играть молча! И это Лунев еще немножко ожил - начал действовать на выходах и снимать верховые мячи. Запомните мои слова – если вратарь не руководит своей защитой, его заменят.

К сожалению, даже Артем Дзюба после травмы не находился в той форме, которую показывал на чемпионате мира. Черчесов вынужденно взял Ари. Бразилец 15 лет в России отыграл, но это футболист не для сборной. Это рабочая лошадка, которую используют против техничных, а не жестких защитников. Но таких уже почти не осталось, поэтому Ари со своим умением бороться не может решить простой технический вопрос – обыграть защитника сборной Швеции, отдать пас, забить. Не знаю, что будет дальше со сборной, попадет ли Россия на Евро, но у Черчесова много проблем. Посмотрим, как он их решит. (Игорь Новиков)

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