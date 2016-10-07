Антон Шунин: "Лучший вратарь в России? Акинфеев всем все доказал"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин не смог назвать лучшего голкипера в России. При этом он уверен, что количество трофеев, завоеванных голкипером Игорем Акинфеевым, говорит само за себя. Ранее вратарь ЦСКА получил повреждение, из-за которого не сможет принять участие в товарищеском матче с Коста-Рикой.

- Кто сейчас лучший вратарь страны?

- Мне сложно судить об этом. У меня много друзей-футболистов. Не совсем корректно с моей стороны называть первого номера. Акинфеев всем все доказал. У каждого, конечно, свое видение ситуации. Но, мне кажется, сложно спорить с тем, что Игорь на протяжении долгих лет держит свой уровень, завоевал множество трофеев. Каждый новый тренер национальной команды доверяет место в воротах именно ему. Это о многом говорит. (Виталий АЙРАПЕТОВ)