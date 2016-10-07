08:56 | ФУТБОЛ — Сборная России

Антон Шунин: "Лучший вратарь в России? Акинфеев всем все доказал"

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Антон ШУНИН.Антон Шунин: "Были варианты в премьер лиге, но обязан помочь "Динамо"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин не смог назвать лучшего голкипера в России. При этом он уверен, что количество трофеев, завоеванных голкипером Игорем Акинфеевым, говорит само за себя. Ранее вратарь ЦСКА получил повреждение, из-за которого не сможет принять участие в товарищеском матче с Коста-Рикой.

- Кто сейчас лучший вратарь страны?

- Мне сложно судить об этом. У меня много друзей-футболистов. Не совсем корректно с моей стороны называть первого номера. Акинфеев всем все доказал. У каждого, конечно, свое видение ситуации. Но, мне кажется, сложно спорить с тем, что Игорь на протяжении долгих лет держит свой уровень, завоевал множество трофеев. Каждый новый тренер национальной команды доверяет место в воротах именно ему. Это о многом говорит. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Кто должен заменить Акинфеева в "старте" сборной России в матче с Коста-Рикой?
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КОММЕНТАРИИ (2)
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MAKKOR

И антирекордом в Лиги Чемпионов

10:06

Vittorio-049

Особенно доказал на ЧМ и ЧЕ :)

09:08

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