Андрей Талалаев: "Перед Фернандесом нужно снять шляпу за то, что за сборную и ЦСКА он играл травмированным"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев высказал мнение, что сочетание центральных защитников в сборной России Георгий Джикия – Виктор Васин – Федор Кудряшов – окончательное в национальной команде. При этом специалист подчеркнул, что ветераны российского футбола при необходимости могут помочь сборной России.

– Защитная линия? Варианты есть всегда, и главный тренер их рассматривает, да и советчиков много, – сказал в эфире программы "Футбол России" Талалаев. – А по поводу того, как начали в последних матчах взаимодействовать Джикия, Васин и Кудряшов, то это, думаю, окончательный вариант, дай бог, чтобы здоровье позволило. Хотя сомнения есть всегда, многое будет зависеть от того, как эти футболисты будут выступать в своих клубах. Не будет со счетов скидывать опытных наших игроков, которые в любой момент могут помочь национальной команде: Березуцкие и Игнашевич.

Говорят, что Смольников смотрелся интереснее Фернандеса? Это связано с его общей формой, поскольку у Мариу было очень тяжелое сотрясение, потом еще одна микротравма, но он продолжает играть и за клуб, и за сборную, и за это перед ним нужно снять шляпу. А фамилии футболистов, выходящих в стартовом составе, будут зависеть от тактики на матч. Если нужно больше обороняться, например, есть Рауш, который выигрывает больше единоборств, чем Жирков, но который менее разнообразен в дриблинге или нестандартных решениях в атаке. А для атакующей игры есть варианты с тем же Жирковым, Комбаровым, есть и другие кандидатуры.

Сегодня схемы с тремя центральными защитниками столь любимы многими, поскольку она более универсальна. Учитывая то, что за короткий период нашей сборной придется сыграть минимум три матча (надеюсь, немного больше), то, скорее всего, тактика будет варьироваться в зависимости от соперников. Думаю, штаб Станислава Черчесова готовит несколько вариантов ведения игры, и именно эти варианты мы и увидели. Соперники подбирались именно для этого: сначала мы играли с соперниками, где мы должны доминировать, потом играли с остроатакующими коллективами, а в последних матчах нашими оппонентами были команды, для которых контроль мяча – это мантра. Скоро будут и бразильцы.