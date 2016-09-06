Андрей Семенов: "Черчесов сказал после игры с Ганой, что нужно прибавлять"

Защитник сборной России Андрей Семенов после товарищеской игры против сборной Ганы (1:0) отметил силу соперника, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Футболист посетовал на плохую реализацию моментов, из-за чего у россиян могла появиться небольшая неуверенность в своих силах.
– Гана – хорошая команда, уверенная в себе, – сказал Семенов. – Мы могли делать счет 2:0, но потом сами себе создали проблемы. Хорошо, что дотерпели. Когда не забиваешь хорошие моменты, появляется небольшая неуверенность. Жесткие и грубые стыки с их стороны? Да нет, была нормальная мужская борьба. Черчесов после матча сказал, что надо прибавлять, если мы хотим выглядеть более убедительно, то нужно работать, работать и работать.
Platinum1991
Сыграли на твёрдую ТРОЙКУ! Не было взаимодействия и взаимопонимания! Часто ошибались при передачах! Замены не усилили игру! Есть над чем работать Черчесову и игрокам! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится! Усиление отрабатывается на ТРЕНИРОВКАХ и с НЕБА оно не падает!!! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится! Однозначно надо много трудиться, чтобы на футбольном поле было легко! Тяжело в учении - ЛЕГКО в игре! Футбол игра техничная и многогранная и всем аспектам футбольной игры надо уделять должное внимание! Даже дисциплина и та на поле хромает у игроков! Это НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ! Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! А нашим командам есть над чем работать!!! Два раза по полтора часа это слишком МАЛО! Отработка ударов чего стоит и их НАДО отрабатывать и уметь обращаться с мячом на ТЫ! Тут надо соизмерять силу и точность удара, а не лупить, с ДУРУ, по местным воробьям! Расчёт и хладнокровие тоже отрабатывается на тренировке! Всего и не перечислишь... Для тренера Черчесова это большое поле для творчества и СОЗИДАНИЯ футбола высшего качества, а НАГРАДА за футбольные ТРУДЫ не заставит себя ДОЛГО ждать и сторицей вернётся победами на футбольном поле. Вперёд Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
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