Андрей Семенов: "Черчесов сказал после игры с Ганой, что нужно прибавлять"

Защитник сборной России Андрей Семенов после товарищеской игры против сборной Ганы (1:0) отметил силу соперника, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Футболист посетовал на плохую реализацию моментов, из-за чего у россиян могла появиться небольшая неуверенность в своих силах.

– Гана – хорошая команда, уверенная в себе, – сказал Семенов. – Мы могли делать счет 2:0, но потом сами себе создали проблемы. Хорошо, что дотерпели. Когда не забиваешь хорошие моменты, появляется небольшая неуверенность. Жесткие и грубые стыки с их стороны? Да нет, была нормальная мужская борьба. Черчесов после матча сказал, что надо прибавлять, если мы хотим выглядеть более убедительно, то нужно работать, работать и работать.