Андрей Лунев: "Самые неожиданные слова поддержки после травмы были от болельщика ЦСКА Грушевского"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал, что самые необычные слова поддержки после серьезной травмы он получил от актера Михаила Грушевского, знаменитого болельщика ЦСКА. Лунев травмировал голову в составе сборной России в товарищеском матче с Испанией (3:3).

- Много кто звонил, поддерживал, - цитирует "Российская газета" Лунева. - Президент "Зенита" Сергей Фурсенко вообще со мной в больнице находился. А самые неожиданные слова поддержки - от Михаила Грушевского. Он за ЦСКА еще болеет.

- Что, позвонил и спародировал кого-нибудь из политиков?

- Нет, только сообщение написал. Но все равно - я удивился.