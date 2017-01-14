Андрей Аршавин: "Черчесов мне не звонил"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин высказал мнение, что выход из группы на чемпионате мира-2018 станет успехом для сборной России, сообщает Газета.ru. Аршавин отметил, что Станислав Черчесов является достойным кандидатом на пост наставника национальной команды.

– Ваши слова: "На данный момент не вижу предпосылок для того, чтобы сборная играла в полуфинале чемпионата Европы либо чемпионата мира". Какой результат на домашнем ЧМ станет для нас успехом?

– Выход из группы, ведь этого давно не было. Но, во-первых, еще непонятно, какая команда соберется, осталось полтора года. Это не так много, но и не мало. Если сборная будет показывать симпатичный футбол, увлечет болельщиков и подарит надежду, я думаю, это уже будет воспринято хорошо.

Станислав Черчесов – достойный кандидат на роль наставника. Мне кажется, он достаточно квалифицированный тренер.

– Он после своего назначения вам звонил?

– Нет.