15:32 | ФУТБОЛ — Сборная России

Анатолий Бышовец: "Бердыев? В сборной достаточно спартаковцев, чтобы предложить работать Каррере"

0
0
0
0

Заслуженный тренер СССР в интервью "СЭ" Анатолий Бышовец подвел итоги товарищеского матча Россия – Бельгия (3:3), отметив, что у подопечных Станислава Черчесова большие проблемы в обороне.

 
Анатолий Бышовец поддерживает решения Станислава ЧЕРЧЕСОВА в сборной России.Анатолий Бышовец: "Черчесову не надо возвращать ни Денисова, ни Игнашевича, ни Березуцкого"

– Что с обороной?

– Это самая проблемная зона. Идет постоянная ротация, она и влияет на надежность.

– Быть может, вернуть Игнашевича и Василия Березуцкого?

– В этом нет необходимости. Решения приняты игроками, обдуманы ими и взвешены. Они заслуживают уважения. Кроме того, при формировании обороны необходима последовательность.

– Есть такое мнение – если костяк команды составляют футболисты "Ростова", то и работать со сборной должен тренер из этой команды.

– Но в сборной достаточное количество и спартаковцев, чтобы можно было предложить поработать и Каррере. И не могу сказать, что кто-то из "Ростова" выделяется в сборной. (Сергей ЕГОРОВ)

Опрос

Помогут ли сборной России Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий и Игорь Денисов?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...