Анатолий Бышовец: "Бердыев? В сборной достаточно спартаковцев, чтобы предложить работать Каррере"

Заслуженный тренер СССР в интервью "СЭ" Анатолий Бышовец подвел итоги товарищеского матча Россия – Бельгия (3:3), отметив, что у подопечных Станислава Черчесова большие проблемы в обороне.

– Что с обороной?

– Это самая проблемная зона. Идет постоянная ротация, она и влияет на надежность.

– Быть может, вернуть Игнашевича и Василия Березуцкого?

– В этом нет необходимости. Решения приняты игроками, обдуманы ими и взвешены. Они заслуживают уважения. Кроме того, при формировании обороны необходима последовательность.

– Есть такое мнение – если костяк команды составляют футболисты "Ростова", то и работать со сборной должен тренер из этой команды.

– Но в сборной достаточное количество и спартаковцев, чтобы можно было предложить поработать и Каррере. И не могу сказать, что кто-то из "Ростова" выделяется в сборной. (Сергей ЕГОРОВ)