16:29 | Футбол — Сборная России

Александр Мостовой: "Не всем нравится Черчесов"

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой перед товарищеским матчем с Испанией в интервью одному из ведущих испанских изданий подчеркнул, что игра россиян вызывает много вопросов. По словам экс-хавбека, не все в стране одобряют действия главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

 
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– Игра сборной России вызывает больше вопросов, чем ответов. Иногда они показывают хороший футбол, а иногда наоборот, – приводит AS слова Мостового. – Многим людям не нравится наш тренер, который предпочитает играть с семью оборонительными футболистами.

На кого стоит обратить внимание в сборной? Смолов. Он хорошо открывается, не боится дриблинга, может играть один в один. Дзагоев тоже хороший футболист, но у него была травма, из-за которой он пропустил некоторое время.

Неправда, что в России нет хороших игроков. Не может такого быть в стране с населением 145 миллионов жителей. В европейских сборных по несколько футболистов уровня Смолова. Но россиянам комфортно играть во внутреннем чемпионате, где они зарабатывают деньги. За рубежом нужно работать и там не предложат таких зарплат.

Напомним, что матч Россия – Испания состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (9)
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marksan

Levbereg_____ А кому он нужен? Человек, приложивший однажды все свои старания к развалу сборной России?

16:59

maxscorp78

Бердыева пока не поздно

16:56

marksan

muchacho____ Мальчик! Иди в школу - Мучачо, в переводе с испанского - зелёный или юнец!

16:55

Levbereg

Dymanomashina Мост, ну иди потренируй уже кого-нибудь! А мы порассуждаем, нравится-не нравится 16:47________________________________А Мостовой, кстати сам как то говорил, что тренерская стезя не для него. И не лезет туда, куда некоторые другие полезли и обделались.

16:53

marksan

Дело не в нравится-не нравится! Игры у команды нет!

16:53

Levbereg

Царь есть царь! Сказал, как отрезал!))

16:50

Dymanomashina

Мост, ну иди потренируй уже кого-нибудь! А мы порассуждаем, нравится-не нравится

16:47

Thomas_Boy_

Черчесов Стас - мальчишка симпатичный...

16:41

muchacho

Все правильно сказал Мостовой

16:39