Александр Мостовой: "Не всем нравится Черчесов"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой перед товарищеским матчем с Испанией в интервью одному из ведущих испанских изданий подчеркнул, что игра россиян вызывает много вопросов. По словам экс-хавбека, не все в стране одобряют действия главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

– Игра сборной России вызывает больше вопросов, чем ответов. Иногда они показывают хороший футбол, а иногда наоборот, – приводит AS слова Мостового. – Многим людям не нравится наш тренер, который предпочитает играть с семью оборонительными футболистами.

На кого стоит обратить внимание в сборной? Смолов. Он хорошо открывается, не боится дриблинга, может играть один в один. Дзагоев тоже хороший футболист, но у него была травма, из-за которой он пропустил некоторое время.

Неправда, что в России нет хороших игроков. Не может такого быть в стране с населением 145 миллионов жителей. В европейских сборных по несколько футболистов уровня Смолова. Но россиянам комфортно играть во внутреннем чемпионате, где они зарабатывают деньги. За рубежом нужно работать и там не предложат таких зарплат.

Напомним, что матч Россия – Испания состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.