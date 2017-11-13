Александр Мостовой: "Не всем нравится Черчесов"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой перед товарищеским матчем с Испанией в интервью одному из ведущих испанских изданий подчеркнул, что игра россиян вызывает много вопросов. По словам экс-хавбека, не все в стране одобряют действия главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
– Игра сборной России вызывает больше вопросов, чем ответов. Иногда они показывают хороший футбол, а иногда наоборот, – приводит AS слова Мостового. – Многим людям не нравится наш тренер, который предпочитает играть с семью оборонительными футболистами.
На кого стоит обратить внимание в сборной? Смолов. Он хорошо открывается, не боится дриблинга, может играть один в один. Дзагоев тоже хороший футболист, но у него была травма, из-за которой он пропустил некоторое время.
Неправда, что в России нет хороших игроков. Не может такого быть в стране с населением 145 миллионов жителей. В европейских сборных по несколько футболистов уровня Смолова. Но россиянам комфортно играть во внутреннем чемпионате, где они зарабатывают деньги. За рубежом нужно работать и там не предложат таких зарплат.
Напомним, что матч Россия – Испания состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
marksan
Levbereg_____ А кому он нужен? Человек, приложивший однажды все свои старания к развалу сборной России?
16:59
maxscorp78
Бердыева пока не поздно
16:56
marksan
muchacho____ Мальчик! Иди в школу - Мучачо, в переводе с испанского - зелёный или юнец!
16:55
Levbereg
Dymanomashina Мост, ну иди потренируй уже кого-нибудь! А мы порассуждаем, нравится-не нравится 16:47________________________________А Мостовой, кстати сам как то говорил, что тренерская стезя не для него. И не лезет туда, куда некоторые другие полезли и обделались.
16:53
marksan
Дело не в нравится-не нравится! Игры у команды нет!
16:53
Levbereg
Царь есть царь! Сказал, как отрезал!))
16:50
Dymanomashina
Мост, ну иди потренируй уже кого-нибудь! А мы порассуждаем, нравится-не нравится
16:47
Thomas_Boy_
Черчесов Стас - мальчишка симпатичный...
16:41
muchacho
Все правильно сказал Мостовой
16:39