14:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Кокорин: "Переживал, когда не получил вызов в сборную России"

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Вчера. Доха. Катар - Россия - 2:1. Хозяева отправили в полет и Александра КОКОРИНА, и всю нашу сборную.Недосборная

Нападающий сборной России Александр Кокорин подчеркнул, что возвращение в состав национальной команды является для него очень важным моментом, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Форвард, который перестал получать вызов в сборную после вечеринки в Монте-Карло, понимал, что ему необходимо работать и ждать своего шанса.

- Возвращение в сборную после "ссылки" - важный для вас момент?

- Естественно. Очень переживал, когда не вызывали. И сейчас я счастлив, что снова есть возможность играть за сборную. Это приятно, тем более что конец года.

- О чем думали, когда Черчесов вас игнорировал?

- Понимал, что нужно работать и ждать своего шанса. Ждать вызова.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Flamenco

похоже ты так переживал, что во время пробития пенальти опять вспомнил о "МУМУ"... похоже всю ночь читал Ивана Сергеевича Лермонтова))) в общем во-всем виновен Тургенев))

16:34

Flamenco

и зачем вернулся в сборную? К сожалению там тебе нечего делать!

16:26

Enich

теперь мы переживаем, что вы ни разу не футболисты.

15:37

Felix BARSA

Полный нуль!!! Большие деньжищи заменили ему футбол,все остальное от лукавого...

15:32

onlywhitespartak

Переживал и заливал свое горе шампанским )) я вообще не понимаю что про него столько матерьяла ? Проиграли катару и он пенальти не забил ! После такого вообще спрятаться нужно где нибудь в монте-Карло ))

15:05

pravda1979

Александр Кокорин: "Грыз землю, чтоб получить вызов в сборную." Чувстуете разницу?

14:48

Красно синий

Лучше бы ты переживал,что не дай Бог можешь этот вызов получить.

14:32

Ботаникум

А чем "полену" переживать???

14:17

SPFAN

Так сильно переживал, что даже пенальти не забил

14:16

armi

Удивляют писаки с постоянно повторяющимися вопросами к имбецилу, который уверен, что "Муму" написал Лермонтов. Вы бы еще его спросили опять о "Муму". Опять получили бы такой же "полный чувства" ответ.

14:16

футбол_2018

Да по тебе видно что переживал!Прыщавый стал от переживаний!На бабле то не сказалось?

14:11

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