Александр Кокорин: "Переживал, когда не получил вызов в сборную России"

Нападающий сборной России Александр Кокорин подчеркнул, что возвращение в состав национальной команды является для него очень важным моментом, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Форвард, который перестал получать вызов в сборную после вечеринки в Монте-Карло, понимал, что ему необходимо работать и ждать своего шанса.
- Возвращение в сборную после "ссылки" - важный для вас момент?
- Естественно. Очень переживал, когда не вызывали. И сейчас я счастлив, что снова есть возможность играть за сборную. Это приятно, тем более что конец года.
- О чем думали, когда Черчесов вас игнорировал?
- Понимал, что нужно работать и ждать своего шанса. Ждать вызова.
Flamenco
похоже ты так переживал, что во время пробития пенальти опять вспомнил о "МУМУ"... похоже всю ночь читал Ивана Сергеевича Лермонтова))) в общем во-всем виновен Тургенев))
16:34
Flamenco
и зачем вернулся в сборную? К сожалению там тебе нечего делать!
16:26
Enich
теперь мы переживаем, что вы ни разу не футболисты.
15:37
Felix BARSA
Полный нуль!!! Большие деньжищи заменили ему футбол,все остальное от лукавого...
15:32
onlywhitespartak
Переживал и заливал свое горе шампанским )) я вообще не понимаю что про него столько матерьяла ? Проиграли катару и он пенальти не забил ! После такого вообще спрятаться нужно где нибудь в монте-Карло ))
15:05
pravda1979
Александр Кокорин: "Грыз землю, чтоб получить вызов в сборную." Чувстуете разницу?
14:48
Красно синий
Лучше бы ты переживал,что не дай Бог можешь этот вызов получить.
14:32
Ботаникум
А чем "полену" переживать???
14:17
SPFAN
Так сильно переживал, что даже пенальти не забил
14:16
armi
Удивляют писаки с постоянно повторяющимися вопросами к имбецилу, который уверен, что "Муму" написал Лермонтов. Вы бы еще его спросили опять о "Муму". Опять получили бы такой же "полный чувства" ответ.
14:16
футбол_2018
Да по тебе видно что переживал!Прыщавый стал от переживаний!На бабле то не сказалось?
14:11