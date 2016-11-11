Александр Кокорин: "Переживал, когда не получил вызов в сборную России"

Нападающий сборной России Александр Кокорин подчеркнул, что возвращение в состав национальной команды является для него очень важным моментом, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Форвард, который перестал получать вызов в сборную после вечеринки в Монте-Карло, понимал, что ему необходимо работать и ждать своего шанса.

- Возвращение в сборную после "ссылки" - важный для вас момент?

- Естественно. Очень переживал, когда не вызывали. И сейчас я счастлив, что снова есть возможность играть за сборную. Это приятно, тем более что конец года.

- О чем думали, когда Черчесов вас игнорировал?

- Понимал, что нужно работать и ждать своего шанса. Ждать вызова.