Александр Ерохин: "Пенальти смазал впечатления от нашей игры"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после товарищеского матча сборной России против сборной Коста-Рики (3:4) в Краснодаре назвал забитые голы следствием наигранных комбинаций. Также хавбек признался, что остался в восторге от нового стадиона "Краснодара", передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Мы неважно начали, пропустили два быстрых гола, потом надо было быстро возвращаться в игру, – отметил Ерохин. – У нас это в принципе получилось, но в концовке этот пенальти немножко смазал впечатления от игры. Жаль, что проиграли в итоге. Каждый матч складывается по-разному, где-то соперник больше атакует. Игра моментами склонялась и в одну, и в другую сборную.

– Вы забили свои голы после наигранных комбинаций. Можно сказать, что уже нашли взаимопонимание игроки сборной?

– Я думаю, что есть позитивные моменты. Уже проходят наигранные комбинации, которые мы отрабатываем. Теперь осталось меньше пропускать в будущем (улыбается).

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Атмосфера и поле просто супер. Стадион выше всяких похвал, очень приятно было на нем играть. Поддержка была классной. Спасибо большое и городу Краснодару, и Сергею Галицкому за то, что это есть у нас в России.