Александр Алаев: "Ждем игр с Аргентиной и Испанией с волнением"

Генеральный директор РФС Александр Алаев в интервью "СЭ" отметил, что даже Германии было бы непросто играть против Аргентины и Испании. По его словам, только через такие встречи можно подготовить команду к чемпионату мира и претендовать на что-то серьезное.

– Аргентина, Испания, Бразилия. Нет опасений, что "поплывем"?

– Они были бы у любой сборной, которой бы предстояли такие встречи. Наверное, даже у Германии. Ждем игр с волнением. Но только так мы можем подготовить команду к чемпионату мира и претендовать там на что-то серьезное. С середняками играли. С теми, кто ниже классом, тоже. Теперь очередь лучших сборных мира. Уверен, наши ребята сделают все, чтобы выступить в этих матчах достойно.

– У многих болельщиков реакция простая: заплатили Аргентине, чтобы она приехала, – заплатим и чтобы сильно нас не громили.

– Скажите кому! Может, найдем инвестора (смеется). Такие вещи, конечно же, не оговариваются. Я себе даже представить не могу, как и кого об этом можно попросить, да и зачем?! Здесь спорт высших достижений, каждая команда решает свои задачи. Так что пусть болельщики не переживают – никому платить не станем. Будем надеяться на мастерство наших футболистов и тренерского штаба. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Александра Алаева