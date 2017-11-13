Алан Дзагоев: "Физическое состояние не оптимальное, но есть еще время"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев на пресс-конференции накануне контрольного матча против Испании выделил в составе соперников коллегу по амплуа Иско. Также хавбек отметил, что у команды Хулена Лопетеги есть слабые места, которыми нужно воспользоваться.

- С испанцами будет тяжело. С ними всем тяжело играть. Они сажают соперников на контроль. У них есть слабые места и нужно будет ими воспользоваться.

- Каково ваше состояние?

- Физическое состояние не оптимальное, но есть еще время.

- Кто вам больше нравится в сборной Испании?

- В сборной Испании нравится Иско, но его, насколько я знаю, не будет, поэтому будет легче, может быть. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.