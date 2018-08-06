18:31 | Футбол — Сборная России

Акинфеев рассказал, как Черчесова называют в сборной России


Голкипер ЦСКА и сборной России  Игорь Акинфеев признался, что игроки национальной команды хорошо восприняли назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера. 

- Мы хорошо приняли Черчесова, - сказал Акинфеев в интервью программе "Действующие лица". - Как его называют в сборной? Коуч, Саламыч. Он иногда кричит на команду, но это эмоциональный всплеск, а не обида. Чечесов никогда не перегибает палку. Его двери всегда открыты для игроков - он помогает решить любой вопрос. 

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=MeUbftuSQRM

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