Мариу Фернандес: "Уже третий матч я играю по 120 минут

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес - о матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0).

- Хочу всех поздравить. Команда боролась, сражалась, чтобы одержать победу, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе. - И мы ее заслужили, достойно победили. Хочу поздравить всех ребят. Молодцы! И особенно хочу отметить поддержку наших болельщиков. Без них эта победа была бы невозможна. Сегодня они нам очень помогли. Уже третий матч я играю по 120 минут. Конечно, у меня была небольшая пауза. Я слетал в Бразилию на 10 дней. Хотя и там я тренировался. Я сегодня очень хорошо себя чувствовал физически. Могу сказать, что этот матч мне удался. Ребята сражались, боролись до конца. Конечно, нам не хочется уходить в дополнительное время, но раз уж так случилось, то мы боролись до конца. Забили в конце и заслуженно победили.