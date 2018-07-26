Илья Помазун: "Магнуссон и Бекао хорошо обученные, с приличной базой, уверенные защитники"

Вратарь ЦСКА Илья Помазун поделился мнением о новых защитниках команды - 25-летнем исландце Хердуре Магнуссоне и 22-летнем бразильце Родриго Бекао.

- Родриго Бекао и Хердур Магнуссон быстро вошли в коллектив. У нас всегда хорошо принимают новичков, - сказал Помазун. - Магнуссон здорово говорит по-английски, а с Бекао мы общаемся через переводчика, но он тоже уже учит английский. Пытаемся контактировать, как можем.

ЦСКА – это одна большая семья. Мы набираем форму все вместе и готовимся к сезону. Как вратарь я себя чувствую с ними нормально. Оба – хорошо обученные, с приличной базой, уверенные защитники. Никаких проблем.

"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)