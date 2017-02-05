"Арена ЦСКА" - основной вариант для Суперкубка России-2017

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что "Арена ЦСКА" является основным вариантом при выборе места проведения матча за Суперкубок России-2017. В качестве альтернативного варианта называется "Локомотив". "Арена ЦСКА" изначально называлась в качестве места проведения Суперкубка России-2016 между ЦСКА и "Зенитом" (0:1), однако из-за ее неготовности матч перенесли на "Локомотив".
- Под Суперкубок заявлено два стадиона - ЦСКА и "Локомотив", - цитирует ТАСС Прядкина. - Учитывая, что в прошлом году мы хотели сделать Суперкубок матчем-открытием нового стадиона ЦСКА, то мы пошли навстречу, и он в данной ситуации в приоритете. Окончательное решение примем чуть позже: есть ряд обстоятельств с учетом того, какие команды туда пройдут.
Суперкубок России разыгрывается с 2003 года, в нем встретятся чемпион и обладатель Кубка России. После 17 туров в таблице премьер-лиги лидирует "Спартак" с 40 очками, на 5 очков отстает "Зенит".
Gladiator-76
А по мне всё равно, где будут проводить матч за Суперпуперкубок. Хоть в Урюпинске.
14:56
alex-ls
не понятно почему стадионы Спартака и Краснодара не рассматривали? на ЦСКА болел ходит 3 калеки
13:08
Армеец-1
Mikeroft ----------- А вы и после последнего тура их не заслуживаете. Вот и остаётся вам только сопли пускать на сайте.
12:22
Mikeroft
И все закричали - правильное решение, правильное решение. Скоро коням медали будут вручать в первом туре ЧР. А фигли ждать, заслужили же.
12:03