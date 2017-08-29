Виктор Земченков: "Арарат" способен играть на равных почти с любой командой премьер-лиги"

Нападающий московского "Арарата" Виктор Земченков отметил, что на фоне остальных партнеров по команде выделяется экс-форвард сборной России Роман Павлюченко. Также 30-летний футболист подчеркнул, что надеется помочь новичку ПФЛ пробиться в ФНЛ.

– Все ребята показывают очень качественный уровень футбола, – цитирует официальная группа в социальной сети "Вконтакте" Земченкова. – Выделю Романа Павлюченко. Сразу видно, что человек достиг серьезных успехов. Он очень здорово использует свои моменты, очень хладнокровно действует в непростых ситуациях. Настоящий профессионал.

– Какие цели ставите лично перед собой?

– Очень хочу в составе "Арарата" пробиться в премьер-лигу, вновь вернуться в элитный дивизион и поиграть там хотя бы пару лет. В текущем сезоне нужно победить в ПФЛ и продолжить удачные выступления в Кубке России. Уверен, что мы способны пройти еще дальше. У нас отличная и укомплектованная команда, и если не брать в расчет "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Краснодар" и еще пару клубов РФПЛ, то мы способны на равных играть с любым соперником.