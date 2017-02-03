Вадим Евсеев: "Селихов и Джикия – помощники "Спартаку" не только в будущем, но и уже сегодня"

Новый главный тренер "Текстильщика" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" заявил, что Александр Селихов и Георгий Джикия могут помочь "Спартаку" уже сейчас, несмотря на возраст. Оба игрока ранее выступали за "Амкар", где 41-летний россиянин был помощником Гаджи Гаджиева.

– Два ваших недавних футболиста, Александр Селихов и Георгий Джикия, перешли в "Спартак". Какое будущее у них вы там видите?

– Хорошее. То, что их пригласили в один из ведущих наших клубов, да еще и в той ситуации, когда он идет на первом месте, говорит о многом. Когда при таких обстоятельствах "Спартак" берет двух игроков из "Амкара" – это показывает в первую очередь их потенциал. Оба – во-первых, молодые, во-вторых, амбициозные, в-третьих, они заслужили внимания к себе. "Спартак" – команда не бедная, и заинтересованность как тренерского штаба, так и селекционного отдела в Селихове и Джикии говорит о том, что они – помощники не только в будущем, но и уже сегодня.

– То есть, считаете, никакой аренды обратно в "Амкар" у Селихова не будет?

– Думаю, нет. По крайней мере, его потенциал я увидел с первого дня, как оказался в "Амкаре".

Полное интервью Евсеева