"Торпедо" сыграло вничью в Пензе

Московское "Торпедо" сыграло вничью с пензенским "Зенитом" в рамках 6-го тура ПФЛ. На гол Дворецкого, "Зенит" ответил точным ударом Алферова с пенальти.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

6-й тур

"Зенит" (Пенза) – "Торпедо" (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: Дворецков, 7 (0:1). Алферов, 57 – с пенальти (1:1).

Удаление: Чубукин (Зенит Пн), 82.

Судья: Рыбаков (Ульяновск).

"Энергомаш" (Белгород) – "Витязь" (Подольск) – 2:0 (1:0)

Голы: Самойлов, 23 (1:0). Рыжиков, 75 (2:0).

Судья: Сафьян (Москва).

"Металлург" (Липецк) – "Калуга" (Калуга) – 1:0 (1:0)

Гол: Барбашин, 7.

Судья: Годунов (Саранск).