"Торпедо" сыграло вничью в Пензе

Московское "Торпедо" сыграло вничью с пензенским "Зенитом" в рамках 6-го тура ПФЛ. На гол Дворецкого, "Зенит" ответил точным ударом Алферова с пенальти.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Центр"
6-й тур
"Зенит" (Пенза) – "Торпедо" (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: Дворецков, 7 (0:1). Алферов, 57 – с пенальти (1:1).
Удаление: Чубукин (Зенит Пн), 82.
Судья: Рыбаков (Ульяновск).
"Энергомаш" (Белгород) – "Витязь" (Подольск) – 2:0 (1:0)
Голы: Самойлов, 23 (1:0). Рыжиков, 75 (2:0).
Судья: Сафьян (Москва).
"Металлург" (Липецк) – "Калуга" (Калуга) – 1:0 (1:0)
Гол: Барбашин, 7.
Судья: Годунов (Саранск).