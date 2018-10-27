"Текстильщик" обыграл "Чертаново-2" и сохранил лидерство на "Западе"

"Текстильщик" обыграл "Чертаново-2" в матче 15-го тура группы "Запад". Ивановский клуб лидирует в таблице, на 6 очков опережая "Казанку".
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Группа "Запад"
15-й тур
"Торпедо" (Владимир) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 0:2 (0:1)
Голы: Айрапетян, 43 (0:1). Чижиков, 65 (0:2).
"Велес" (Москва) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 0:1 (0:0)
Гол: Решетников, 70 - с пенальти.
"Текстильщик" (Иваново) - "Чертаново-2" (Москва) - 2:0 (1:0)
Голы: Попов, 1 (1:0). Дрягин, 86 (2:0).
Удаления: Смирнов (Т), 45+3. Каракоз (Ч), 77.
"Долгопрудный" - "Муром" - 1:1 (1:1)
Голы: Ларионов, 1 (1:0). Беляков, 20 (1:1).
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