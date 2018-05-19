"Смена" обыграла "Иртыш"

"Смена" взяла верх над "Иртышом" в перенесенном матче 10-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Напомним, что победителем дивизиона досрочно стал "Сахалин", однако клубы "Востока" не подавали заявку на участие в ФНЛ и, соответственно, не поднимутся дивизионом выше.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

10-й тур

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Иртыш" (Омск) - 2:0 (1:0)

Голы: Шведюк, 22 (1:0). Шведюк, 77 (2:0).

Удаление: Орлов (И), 31.