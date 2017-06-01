Роман Павлюченко: "Если все сложится хорошо, продлю контракт с "Араратом"

Нападающий Роман Павлюченко, подписавший контракт с "Араратом", отметил, что может остаться в клубе больше чем на один сезон. Клуб из Москвы недавно зарегистрировался и примет участие в первенстве ПФЛ в следующем сезоне.

– "Арарат" – команда, которая будет играть в Москве, и я искал именно такой вариант, – цитирует life.ru Павлюченко. – Была возможность остаться в премьер-лиге, и даже из Европы звонили, но я хотел вернуться домой. Я уехал из Екатеринбурга, чтоб быть с семьей в Москве, было неважно – первая лига, вторая...

Мне не 25 лет, и меня уже ничего не пугает. Неважно, что это вторая лига, что команда совсем молодая, и мнения каких-то людей тоже неважны. Это мое решение, и я не жалею, что выбрал именно "Арарат". Здесь я буду играть в футбол, приносить пользу команде и получать удовольствие.

Думаю, пары недель – месяца будет достаточно, чтобы акклиматизироваться и стать одной семьей в "Арарате". А я человек общительный. (Улыбается.) Не думаю, что будут косые взгляды в мою сторону. Скорее, одноклубники будут подсматривать что-то у меня, возможно, учиться. По крайней мере я так делал, когда был молодым игроком. В 17 лет попал в команду мастеров, смотрел на звезд и пытался делать то же, что и они. Но, надеюсь, в "Арарате" будут с уважением ко мне относиться.

Закончить карьеру и сидеть дома – неправильно. Надо учиться и заканчивать высшую школу тренеров – это не помешает, однозначно. Но пока трудно сказать что-то конкретно. Главное, чтоб было здоровье. С "Араратом" я подписал контракт на год и, если все сложится хорошо, продлю соглашение. Но год честно отработать надо.