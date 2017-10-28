Погос Галстян: "Реакция игроков на отставку Григоряна? У "Арарата" опытные футболисты"

Вице-президент "Арарата" Погос Галстян, исполняющий обязанности главного тренера, поздравил команду с победной в матче 15-го тура группы "Центр" ПФЛ над "Сатурном" (2:0). По словам специалиста, команда профессионально восприняла отставку Александра Григоряна, который покинул пост главного тренера по собственному желанию.

– Мы обыграли хорошего соперника. Хотя это уже третья игра с "Сатурном", каждый раз я удивляюсь тому, что они хорошая команда, – приводит пресс-служба "Арарата" слова Галстяна. – В первом тайме у нас было преимущество, после перерыва у соперника была пара моментов.

Если бы они их реализовали, встреча пошла бы по другому сценарию. Я доволен игрой, ребята молодцы. Хочу поздравить "Арарат" с очередной уверенной победой.

Реакция на отставку Григоряна? Футболисты у нас опытные, поэтому понимают, что их дело – выходить на поле и отработать свой контракт. Я похвалил их. Они профессионально относятся к своим обязанностям, что они и показали.

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