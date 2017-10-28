Игорь Лебеденко: "У игроков "Арарата" были нормальные отношения с Григоряном"

Нападающий "Арарата" Игорь Лебеденко подчеркнул, что у игроков были нормальные рабочие отношения с бывшим главным тренером Александром Григоряном. По словам форварда, об этом могут свидетельствовать результаты команды.

Об уходе 51-летнего специалиста из клуба сообщалось 26 октября. Напомним, что Григорян работал с "Араратом" с августа 2017 года.

– Никаких драк и конфликтов с лидерами и остальными футболистами у Григоряна не было, – сказал Лебеденко. – Сейчас многие люди стараются выплеснуть на "Арарат" один негатив. Всех волнует грязная подноготная команды, но ее просто не было. А с тренером были нормальные рабочие отношения, наши результаты тому подтверждение. Любой в команде может подтвердить мои слова.

– Как в команде восприняли столь скорый уход Григоряна?

– У нас было мероприятие, где он попрощался с командой. Честно говоря, для меня это стало неожиданностью. Желаю Александру Витальевич всяческих успехов на тренерском поприще. Надеюсь, он скоро найдет работу. (Павел ГУРЕВИЧ)

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