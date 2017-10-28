Алексей Ребко: "Слухи о конфликте игроков "Арарата" с Григоряном - полный бред!"

Полузащитник "Арарата" Алексей Ребко отметил, что у игроков московской команды с бывшим главным тренером Александром Григоряном было полное взаимоуважение. Специалист покинул свой пост в четверг по собственному желанию.

– Все эти слухи об "Арарате", что Григорян с нами грубо общался, что у меня с ним был конфликт – полный бред! – сказал Ребко. – У футболистов со специалистом было полное взаимоуважение, мы нормально работали. Ничего плохого не было. А люди такое пишут… А то, что тренер ушел – это решение руководства и самого Григоряна. Они так изначально договаривались, что после первого круга он покинет команду. Но еще раз повторю, что никаких конфликтов не было, мы с ним чувствовали себя комфортно.

– Как в команде восприняли уход Григоряна?

– Мы его поняли. Он проделал хорошую работу, ведь мы создали большой отрыв от конкурентов в первенстве.(Павел ГУРЕВИЧ)