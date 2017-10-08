ПФЛ попросит судейский корпус рассмотреть работу арбитра матча "Торпедо" - "Текстильщик"

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) обратится в департамент судейства и инспектирования РФС с просьбой рассмотреть работу арбитра Петра Мирошниченко на матче между владимирским "Торпедо" и "Текстильщиком" (1:1).

На 65-й минуте матча Мирошниченко не назначил пенальти в пользу "Торпедо" после нарушения в штрафной площади, а минуту спустя не заметил игру руками в штрафной "Текстильщика".

– Вопрос судейства будем поднимать, в том числе по этому матчу. Будем отправлять материалы в департамент с просьбой оценить работу арбитра. Что касается комментатора, обратимся в клуб с просьбой разобраться, – цитирует ТАСС президента лиги Андрея Соколова.