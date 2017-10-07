"Ты чо творишь?!" Судейский беспредел в ПФЛ

В середине второго тайма матча владимирского "Торпедо" и "Текстильщика" (1:1), прошедшего в пятницу в группе "Запад" в первенстве России, странные решения принимал арбитр Петр Мирошниченко. На 65-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и не наказал предупреждением их вратаря Алексея Смирнова. Судья решил, что голкипер, сваливший соперника, не... фолил. При этом рефери посчитал, что Смирнова можно наказать штрафным ударом за то, что он держал мяч рукой за пределами штрафной площади.

А минуту спустя кто-то из игроков "Текстильщика" сыграл рукой в своей штрафной. Но Мирошниченко и в том моменте не стал указывать на 11-метровую отметку, продолжив матч.

"Это позор российского футбола!" – воскликнул комментатор матча (предположительно, пресс-атташе торпедовцев Владимир Никольский), отказавшийся затем комментировать оставшуюся часть трансляции. (Александр БОБРОВ)