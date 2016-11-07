ПФЛ перенесет тур на весну?

Профессиональная Футбольная Лига планирует в связи с неблагоприятными погодными условиями во избежание внеплановой отмены матчей перенести намеченный на 12 ноября 17-й в группе "Центр" на весну. Клубам предложено в течение сегодняшнего дня обозначить свою позицию. В субботу матчи первенства должны принять Липецк, Курск, Раменское, Белгород, Пенза и Калуга.

В Подмосковье, где из-за обледенения поля в минувшие выходные отменили игру группы "Запад" в Орехово-Зуево, 12 ноября ожидается снег и восьмиградусный мороз. Можно предположить, что аналогичные письма направлены и "западным" клубам, где на ту же дату намечены игры в Пскове, Смоленске, Коломне, Костроме, Твери, Долгопрудном и Санкт-Петербурге.

О том, когда пройдет тур, не сообщается. По календарю же турнир должен возобновиться 9 апреля, и начать вторую часть сезона на неделю раньше – не проблема. Кроме того в календаре предусмотрены резервные дни – 12 и 26 апреля, а также 3, 17 и 31 мая.

Матч между "Знаменем Труда" и костромским "Спартаком" был отменен из-за обледенения поля