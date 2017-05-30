Олег Артемов: "У Павлюченко были другие варианты, но он выбрал Москву"

Олег Артемов, представитель нападающего Романа Павлюченко, рассказал, что форвард подписал однолетний контракт с московским "Араратом". Он отметил, у 35-летнего форварда были и другие предложения, но выбор был сделан в пользу Москвы.
– Почему Павлюченко выбрал "Арарат"?
– Роман живет в Москве. У него существуют некоторые семейные обстоятельства, поэтому вариант со столичным клубом был наиболее оптимальным.
– Какие-то еще предложения из Москвы были?
– Нет. Но были другие варианты. Для Романа семья всегда была на первом месте.
– Контракт рассчитан на один год?
– Да. А потом будем смотреть, что будет дальше. (Сергей АСТАХОВ)
mikeV
Другой вариант - Арарат (Санкт-Петербург)?
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James Gang
А как же утка? Представитель Павлюка не отвечает за свой базар...
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