"Локомотив-Казанка" победил "Текстильщик" и сократил отставание от "Чертаново"

"Локомотив-Казанка" обыграл "Текстильщик" в матче первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Дубль "Локо" занимает второе место в турнирной таблице, на 5 очков отставая от лидера "Чертаново".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

20-й тур

"Псков-747" (Псков) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 4:0 (2:0)

Голы: Шишаев, 33 (1:0). Шиков, 38 (2:0). Шиков, 48 (3:0). Почипов, 84 (4:0).

"Коломна" - "Торпедо" (Владимир) - 1:2 (1:1)

Голы: Агапцев, 7 (0:1). Харатян, 45 (1:1). Родионов, 53 (1:2).

Нереализованный пенальти: Харатян (К), 89.

"Динамо-2" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Кострома) - 1:0 (1:0)

Гол: Рябоконь, 42.

"Текстильщик" (Иваново) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Ярковой, 89.