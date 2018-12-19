18:06 | Футбол — Олимп - ПФЛ

"Казанка" сыграет со старейшим клубом мира

Обсудить
1

"Казанка" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом", являющимся старейшим профессиональным футбольном клубом в мире, информирует официальный сайт москвичей. Встреча состоится 29 июня 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что с "Шеффилдом" также сыграют московское "Торпедо" и "Знамя Труда".

"Шеффилд" был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по значимости английском дивизионе.

Все о товарищеских матчах - здесь

 

 

Дополнительная информация

http://fckazanka.ru/news/kaz_shef_first/

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...