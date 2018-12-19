"Казанка" сыграет со старейшим клубом мира

"Казанка" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом", являющимся старейшим профессиональным футбольном клубом в мире, информирует официальный сайт москвичей. Встреча состоится 29 июня 2019 года.
⚡️ Официально: 29 июня мы сыграем в товарищеском матче со старейшим в мире клубом – английским @Sheffieldfc!– ФК "Казанка" Москва (@fckazanka) 19 декабря 2018 г.
Встреча пройдёт в Черкизове, а точное время и место проведения будут известны позднее.#ДелайБольше pic.twitter.com/CKtk2rOO6Z
Ранее сообщалось о том, что с "Шеффилдом" также сыграют московское "Торпедо" и "Знамя Труда".
"Шеффилд" был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по значимости английском дивизионе.
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