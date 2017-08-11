21:03 | Футбол — ПФЛ

"Казанка" без Сычева победила "Коломну"


Состоялись матчи 4-го тура ПФЛ зоны "Запад".

ПФЛ

Группа "Запад"

4-й тур 

"Велес" (Москва) - "Торпедо Вл" (Владимир) - 2:0 (1:0)

Голы: Санталов, 23 - с пенальти (1:0). Наседкин, 62 (2:0). 

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 0:2 (0:1)

Голы: Егоров, 40 (0:1). Прошин, 78 (0:2).

"Динамо-2" (Санкт-Петербург) - "Псков-747" (Псков) - 1:1 (1:1)

Голы: Тарасов, 3 (1:0). Волков, 22 - с пенальти (1:1).

"Долгопрудный" (Долгопрудный) - "Чертаново" (Москва) - 2:2 (0:1)

Голы: Цыпченко, 7 (0:1). Сарвели, 55 (0:2). Тринитацкий, 60 (1:2). Тринитацкий, 69 (2:2).

"ЦРФСО" (Смоленск) - "Муром" (Муром) - 1:1 (0:0)

Голы: Быков, 53 (1:0). Андреев, 83 (1:1).

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Коломна" (Коломна) - 1:0 (0:0)

Гол: Долгов, 67 (1:0).

Удаление: Шагинян (Коломна), 77.

"Спартак" (Кострома) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:1 (0:0)

Гол: Костин, 90 (0:1). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/west/

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