Калужский губернатор предложил запретить футбольное фанатское движение

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что футбольное фанатское движение – недостойное явление. Он подчеркнул, что среди активных болельщиков большинство являются асоциальными личностями.

– Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, – недостойное явление, – цитирует "Р-Спорт" Артамонова. – В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно.

Будь моя воля, я бы его запретил. Это же, в основном, асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать. Я нашим ребятам говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики.

Отметим, что после 17 туров "Калуга" занимает 12-е место в первенстве ПФЛ. Команда на 30 очков отстает от лидирующего "Арарата".