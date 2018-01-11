10:34 | Футбол — ПФЛ

Калужский губернатор предложил запретить футбольное фанатское движение

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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что футбольное фанатское движение – недостойное явление. Он подчеркнул, что среди активных болельщиков большинство являются асоциальными личностями.

– Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, – недостойное явление, – цитирует "Р-Спорт" Артамонова. – В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно.

Будь моя воля, я бы его запретил. Это же, в основном, асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать. Я нашим ребятам говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики.

Отметим, что после 17 туров "Калуга" занимает 12-е место в первенстве ПФЛ. Команда на 30 очков отстает от лидирующего "Арарата".

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180111/1131011985.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Gonzo_7

его бы самого запретить и отменить

13:03

Bibigon2000

Гаттузо Крут!!!!!!#! баламошка, баламошка в голове мозгов немножко! А по правде их там нет! баламошка -полупед! 11:12=========не надо таких сравнений,пидорасы расстроятся

11:58

стс911

Не предложил, а высказал свое мнение по этому вопросу. sport-express как обычно

11:46

Slim Taller

Народ лишён права выбирать губернаторов.Поэтому,чего удивляться таким заявлениям.Да и в Думе сидят такие же Валуевы да Артамоновы и иже с ними.

11:46

Гаттузо Крут!!!!!!#!

баламошка, баламошка в голове мозгов немножко! А по правде их там нет! баламошка -полупед!

11:12

баламошка

Дельное предложение. Особенно фанатское движение бакланов. Остальные пока можно оставить.

11:09

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И да. Лига ,где играет Калуга не ФНЛ, а ПФЛ. Надо бы знать это в секасе.

11:01

Гаттузо Крут!!!!!!#!

На футбол не хожу, но заявляю. а-ха-ха... Вот такие вот дебилы лизоблюды у нас возглавляют регионы. Уверен, что он единорог эээээ росс.

11:00