Калужский губернатор предложил запретить футбольное фанатское движение

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что футбольное фанатское движение – недостойное явление. Он подчеркнул, что среди активных болельщиков большинство являются асоциальными личностями.
– Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, – недостойное явление, – цитирует "Р-Спорт" Артамонова. – В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно.
Будь моя воля, я бы его запретил. Это же, в основном, асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать. Я нашим ребятам говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики.
Отметим, что после 17 туров "Калуга" занимает 12-е место в первенстве ПФЛ. Команда на 30 очков отстает от лидирующего "Арарата".
Gonzo_7
его бы самого запретить и отменить
13:03
Bibigon2000
Гаттузо Крут!!!!!!#! баламошка, баламошка в голове мозгов немножко! А по правде их там нет! баламошка -полупед! 11:12=========не надо таких сравнений,пидорасы расстроятся
11:58
стс911
Не предложил, а высказал свое мнение по этому вопросу. sport-express как обычно
11:46
Slim Taller
Народ лишён права выбирать губернаторов.Поэтому,чего удивляться таким заявлениям.Да и в Думе сидят такие же Валуевы да Артамоновы и иже с ними.
11:46
Гаттузо Крут!!!!!!#!
баламошка, баламошка в голове мозгов немножко! А по правде их там нет! баламошка -полупед!
11:12
баламошка
Дельное предложение. Особенно фанатское движение бакланов. Остальные пока можно оставить.
11:09
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Лига ,где играет Калуга не ФНЛ, а ПФЛ. Надо бы знать это в секасе.
11:01
Гаттузо Крут!!!!!!#!
На футбол не хожу, но заявляю. а-ха-ха... Вот такие вот дебилы лизоблюды у нас возглавляют регионы. Уверен, что он единорог эээээ росс.
11:00