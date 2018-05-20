Из РФПЛ на футболистов "Чертаново" пока не выходили

После победы над "Муромом" (2:0) в последнем домашнем матче первенства ПФЛ в группе "Запад" директор академии "Чертаново" Николай Ларин рассказал, что пока клубы РФПЛ не обращались по поводу приобретения игроков.

– Нам немного удивительно, но на данный момент ни одного предложения по нашим футболистам от команд премьер-лиги не поступало, – сказал Ларин. – Но если они появятся, каждый из ребят будет решать этот вопрос сам. При этом из ФНЛ спрос есть. (Вячеслав КОРОТКИН)

"Чертаново" выиграло турнир в группе "Запад" ПФЛ, завоевав путевку в ФНЛ.