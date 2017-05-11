Иркутский "Зенит" не может выиграть 12 матчей подряд

Иркутский "Зенит" проиграл "Динамо" из Барнаула в матче 19-го тура группы "Восток" ПФЛ. Клуб занимает последнее место в таблице и не может победить уже 12 матчей подряд. Лидирует в таблице по-прежнему "Чита".
Первенство России
ПФЛ
Группа "Восток"
19-й тур
"Динамо" (Барнаул) - "Зенит" (Иркутск) - 2:1 (0:1)
Голы: Хлебородов, 31 (0:1). Липин, 48 (1:1). Старков, 55 - с пенальти (2:1).
"Иртыш" (Омск) - "Чита" - 0:1 (0:1)
Гол: Нарылков, 36 - с пенальти.
Удаление: Тарабанов (И), 71.
"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 2:1 (0:1)
Голы: Евстигнеев, 36 (0:1). Антипенко, 51 (1:1). Базаев, 74 (2:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/east/