Иркутский "Зенит" не может выиграть 12 матчей подряд

Иркутский "Зенит" проиграл "Динамо" из Барнаула в матче 19-го тура группы "Восток" ПФЛ. Клуб занимает последнее место в таблице и не может победить уже 12 матчей подряд. Лидирует в таблице по-прежнему "Чита".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

19-й тур

"Динамо" (Барнаул) - "Зенит" (Иркутск) - 2:1 (0:1)

Голы: Хлебородов, 31 (0:1). Липин, 48 (1:1). Старков, 55 - с пенальти (2:1).

"Иртыш" (Омск) - "Чита" - 0:1 (0:1)

Гол: Нарылков, 36 - с пенальти.

Удаление: Тарабанов (И), 71.

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 2:1 (0:1)

Голы: Евстигнеев, 36 (0:1). Антипенко, 51 (1:1). Базаев, 74 (2:1).