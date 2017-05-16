Игрок "Армавира" за атаку судьи отстранен на 6 матчей вместо 6 месяцев

Апелляционный комитет РФС сократил срок дисквалификации нападающего "Армавира" Андрея Мязина. Футболист отстранен от футбола не на шесть месяцев, а на шесть матчей. Игрок был наказан за за инцидент, произошедший во время матча первенства России в ПФЛ против "Ротора" (2:1). Игрок сперва получил желтую карточку, затем нанес удар судье, за что был удален. "Армавир" утверждал, что арбитр первым ударил футболиста.

- Полностью удовлетворены решением апелляционого комитета, - сказал президент "Армавира" Валентин Климко. - Футболисту отменили шестимесячную дисквалификацию. Вместо нее Мязину назначили 6 матчей, из которых два он уже пропустил. "Армавир" после следующей игры плалинрует подать документы на приостановление дисквалификации. Также игроку уменьшили денежный штраф с 30 до 20 тысяч рублей.

- Сообщили ли вам решение по судье?

- Нет, это тайна за семью печатями. (Сергей АСТАХОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Апелляционный комитет сократил срок дисквалификации Андрея Мязина с 6 месяцев до 6 игр. #мязиндолжениграть #мязинбудетиграть #ФкАрмавир #fcarmavir #FCA #впередармавир Публикация от ФК "Армавир" (@fcarmavir) Май 16 2017 в 7:53 PDT

"Армавир" будет добиваться пожизненного отстранения судьи матча с "Ротором" //

Роман Орещук: "Арбитра, ударившего игрока, надо дисквалифицировать пожизненно!"