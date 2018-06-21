Игорь Семшов: "Задачи – всегда максимальные"

Новый главный тренер "Химика" Игорь Семшов рассказал о своих задачах в клубе. По словам бывшего полузащитника сборной России, главное для него – профессиональный рост.

– Задачи – всегда максимальные. Главная из них – профессиональный рост футболистов, чтобы они пробивались в высшие лиги нашего футбола, – приводит слова Семшова официальный сайт клуба. – Мы со своей стороны приложим максимальные усилия для их роста. Сами мы тоже хотим расти вместе с ними – и я, как главный тренер, и мой тренерский штаб. В него войдет Вячеслав Викторович Чанов – личность, которую все знают в большом футболе. Останется и предыдущий тренерский штаб – эти люди хорошо знают футболистов команды и инфраструктуру футбольного клуба.