Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов возглавил "Химик" из Новомосковска, информирует пресс-служба клуба из ПФЛ. Также в тренерский штаб команды вошел Вячеслав Чанов, который будет работать с вратарями.

- Отметим, что прежний тренерский штаб останется в клубе и будет помогать Игорю Петровичу, - говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Семшов и Чанов входили в тренерский штаб тульского "Арсенала". Они не вошли в тренерский штаб Олега Кононова, который возглавил команду после отставки Миодрага Божовича.