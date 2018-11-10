Хузин – Черышеву: "Пускай "Нижний" и дальше играет в свой футбол, а "Луч" будет играть в свой – он приносит очки"

Главный тренер "Луча" Рустем Хузин после победы в матче 21-го тура первого дивизиона над "Нижним Новгородом" (1:0) ответил главному тренеру гостей Дмитрию Черышеву​, который раскритиковал качество поля во Владивостоке.

– Очень сложная игра. Мы знали, что соперник пытается играть в "тотальный футбол", основанный на контроле мяча и коротком и среднем пасе, – приводит официальный сайт турнира слова Хузина. – Если тренер соперника говорит, что наш футбол не интересен, но приносит по три очка, то пускай "Нижний Новгород" и дальше играет в свой футбол, а мы будем играть в свой, раз он приносит нам очки.

Повторюсь, был сложный матч. В первом тайме поймали соперника на контратаке. Была у нас и вторая возможность для взятия ворот, но Дзахов поскользнулся в последний момент. После перерыва гости пытались спасти ничью. Да, соперник переигрывал нас позиционно и по владению мячом, но до голевых моментов дело так и не дошло.

Не всем повезло, что в его городе проводился чемпионат мира. Если бы у нас был шикарный стадион с отличным газоном, мы бы и играли иначе. Больше атаковали.

Сегодня соперник по владению мячом нас переиграл, но по голевым моментам мы были лучше. Впереди у нас сложный тройной выезд, но мы постараемся взять очки на выезде.

"Нужно выгнать того, кто ухаживает за газоном". Черышев – о качестве поле во Владивостоке