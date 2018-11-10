"Нужно выгнать того, кто ухаживает за газоном". Черышев – о качестве поле во Владивостоке

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после поражения в матче 21-го матче первого дивизиона от "Луча" (0:1) назвал поле во Владивостоке тяжелым.

– Мы не заслуживали поражения. Допустили единственную ошибку, которая привела к контратаке хозяев, и она у них получилась, – приводит официальный сайт турнира слова Черышева. – Мы знали о том, как работает команда из Владивостока, и заостряли внимание на контратаках и старались предотвратить это на тренировках. В целом мы владели мячом, старались создавать голевые моменты. Но впереди действовали беззубо. Очень мало было ударов по воротам. Сказался, конечно, и тяжелый перелет, но играть нужно все 90 минут. Нам не хватает людей, которые могут зацепиться за мяч впереди. Мы не смогли впереди на протяжении всего матча цепляться за мяч. Сегодня результат должен был быть ничейным. Хозяева соперника старалась выполнять установку тренера.

– Что скажете о качестве поля?

– Того, кто ухаживает за газоном, нужно выгнать. За полем и стадионом необходимо следить. Сегодня поле было тяжелое. Мы играли на влажном газоне. Мяч дробил.