Гол Павлюченко помог "Арарату" разгромить "Химик"

Состоялись матчи 4-го тура зоны "Центр" ПФЛ. "Арарат" крупно обыграл "Химик" - 3:0. Один из голов забил бывший нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко. Столичная команда имеет в активе 10 очков и делит лидерство в зоне с "Калугой".

ПФЛ

Группа "Центр"

4-й тур

"Арарат" (Москва) - "Химик" (Новомосковск) - 3:0 (1:0)

Голы: Хурцидзе, 25 (1:0). Лебеденко, 60 (2:0). Павлюченко, 69 (3:0).

"Зоркий" (Красногорск) - "Металлург" (Липецк) - 2:2 (1:1)

Голы: Дубчак, 21 (1:0). Овчинников, 31 - с пенальти (1:1). Дубчак, 64 - с пенальти (2:1). Овчинников, 83 - с пенальти (2:2).

Удаление: Цуканов (Зоркий), 77.

"Сатурн" (Раменское) - "Энергомаш" (Белгород) - 2:1 (1:0)

Голы: Магомедов, 18 (1:0). Калугин, 61 (1:1). Королев, 90 (2:1).

"Зенит" (Пенза) - "Калуга" - 0:5 (0:1)

Голы: Родин, 39 (0:1). Дубровин, 52 - с пенальти (0:2). Оганесян, 66 (0:3). Родин, 78 - с пенальти (0:4). Лукша, 82 (0:5).

Нереализованный пенальти: Сипатов (Зенит), 90 (вратарь).

"Динамо" (Брянск) - "Сокол" (Саратов) - 2:0 (0:0)

Голы: Маслевский, 61 (1:0). Маслевский, 67 (2:0).

"Торпедо" (Москва) - "Строгино" (Москва) - 1:2 (1:0)

Голы: Трегулов, 41 (1:0). Сергеев, 46 (1:1). Сергеев, 64 (1:2).

"Рязань" - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 4:1 (2:1)

Голы: Шабичев, 19 (0:1). Кулешов, 34 (1:1). Лабзин, 36 (2:1). Зайцев, 55 (3:1). Сентюрин, 90+4 (4:1).