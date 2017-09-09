Габрелянов стал владельцем "Арарата" и раскрыл имена инвесторов

Арам Габрелянов стал фактическим владельцем столичного "Арарат", утверждает РБК. В планах бизнесмена – "народное" IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества, – Прим. "СЭ"), а пока команда живет на пожертвования богатых представителей армянской диаспоры в Москве.

Основным источником финансирования "Арарата" Габрелянов назвал пожертвования от крупных бизнесменов армянского происхождения – владельца группы "Ташир" Самвела Карапетяна и совладельца группы "Авилон" Камо Авагумяна. По его словам, это не спонсорство в чистом виде: "Люди нам помогали до того, как мы начали реализовывать программу с акционированием клуба, это именно помощь. Конечно, мы могли бы разместить логотип "Авилона" на футболках игроков, например. Но на данном этапе это не имеет особого смысла", – сказал Габрелянов.

Напомним, что 7 сентября Валерий Оганесян, занимавший пост президента "Арарата", объявил, что больше не имеет отношения к клубу. По его словам, он добровольно отказался от московского клуба.