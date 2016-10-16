"Энергомаш" проиграл "Сатурну", но сохранил лидерство в группе "Центр"

"Энергомаш" в матче 12-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ проиграл "Сатурну". Несмотря на потерю очков, белгородцы сохранили лидерство в турнирной таблице. Раменский клуб довел беспроигрышную серию до пяти матчей, одержав третью подряд гостевую победу.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

13-й тур

"Рязань" – "Чертаново" (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: Витюгов, 26 (0:1). Журавлев, 34 (1:1). Глушенков, 48 (1:2). Жданкин, 71 (2:2).

"Торпедо" (Москва) – "Орел" – 1:1 (0:1)

Голы: Мирошкин, 33 – с пенальти (0:1). Соколов, 85 – с пенальти (1:1).

"Зенит" (Пенза) – "Динамо" (Брянск) – 1:3 (1:3)

Голы: Масютин, 9 (1:0). Авраменко, 13 (1:1). Шония, 22 (1:2). Акопян, 40 – с пенальти (1:3).

Удаление: Леднев (З), 46.

"Энергомаш" (Белгород) – "Сатурн" (Раменское) – 0:1 (0:1)

Гол: Синявский, 18.

Нереализованные пенальти: Синявский (С), 47 (штанга), Бурченко (Э), 53 (вратарь).

"Металлург" (Липецк) – "Витязь" (Подольск) – 0:0