"Дружба" обыграла ростовский "СКА", "Чайка" победила ставропольское "Динамо"

"Дружба" с минимальным счетом победила ростовский "СКА" (1:0). Клуб из Майкопа набрал 27 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, ростовчане с 16 баллами занимают 10 строчку.
Олимп - ПФЛ
Группа "Юг"
17-й тур
"СКА" (Ростов-на-Дону) - "Дружба" (Майкоп) - 0:1 (0:1)
Гол: Конов, 36.
Судья: Качанов (Орел).
11 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Труд".
"Чайка" (Песчанокопское) - "Динамо" (Ставрополь) - 1:0 (0:0)
Гол: Хохлачев, 77.
Судья: Сафьян (Москва).
11 ноября. Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:1 (1:0)
Голы: Малыш, 1 (1:0). Карибов, 90+2 (1:1). , 90+5 (2:1).
Судья: Соколов (Воронеж).
11 ноября. Новокубанск. Стадион "Биолог".
"Черноморец" (Новороссийск) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 0:1 (0:1)
Гол: Магомедов, 18.
Судья: Капленков (Москва).
11 ноября. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".
"Спартак" (Нальчик) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 0:1 (0:0)
Гол: Кормишин, 64.
Судья: Иванников (Ставрополь).
11 ноября. Нальчик. Стадион "Спартак".