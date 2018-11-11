18:14 | Футбол — Олимп - ПФЛ

"Дружба" обыграла ростовский "СКА", "Чайка" победила ставропольское "Динамо"

Обсудить
0

"Дружба" с минимальным счетом победила ростовский "СКА" (1:0). Клуб из Майкопа набрал 27 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, ростовчане с 16 баллами занимают 10 строчку. 

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг" 

17-й тур 

"СКА" (Ростов-на-Дону) - "Дружба" (Майкоп) - 0:1 (0:1)

Гол: Конов, 36. 

Судья: Качанов (Орел).

11 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Труд".

"Чайка" (Песчанокопское) - "Динамо" (Ставрополь) - 1:0 (0:0)

Гол: Хохлачев, 77. 

Судья: Сафьян (Москва).

11 ноября. Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:1 (1:0)

Голы: Малыш, 1 (1:0). Карибов, 90+2 (1:1). , 90+5 (2:1). 

Судья: Соколов (Воронеж).

11 ноября. Новокубанск. Стадион "Биолог".

"Черноморец" (Новороссийск) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 0:1 (0:1)

Гол: Магомедов, 18. 

Судья: Капленков (Москва).

11 ноября. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".

"Спартак" (Нальчик) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 0:1 (0:0)

Гол: Кормишин, 64. 

Судья: Иванников (Ставрополь).

11 ноября. Нальчик. Стадион "Спартак".

Все об Олимп-ПФЛ - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...