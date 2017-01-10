Дмитрий Хохлов: "Очень рад, что возвращаюсь в "Динамо"

Новый главный тренер "Динамо-2" Дмитрий Хохлов признался, что рад вернуться в клуб, в котором играл и тренировал в течение 10 лет. 41-летний специалист, последним местом работы которого была "Кубань" в 2015 году, полон желания вернуться к тренерской деятельности.

– Конечно, очень рад, что возвращаюсь в "Динамо" – клуб, который стал для меня родным домом, - цитирует пресс-служба клуба Хохлова. - Прихожу с хорошим настроением и желанием вернуться к тренерской работе. Помогать в "Динамо-2" мне будут Плотников Евгений Анатольевич, я думаю его никому представлять не надо – он займется работой с вратарями, и Никифоров Юрий Валерьевич в качестве моего ассистента.

Хохлов возглавил "Динамо-2"