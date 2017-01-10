Бывший главный тренер "Кубани" и молодежной команды "Динамо" Дмитрий Хохлов возглавил "Динамо-2", сообщает пресс-служба клуба. На этом посту он сменил Сергея Чикишева, который теперь займется методической работой в Академии "Динамо" им. Л.И.Яшина. В тренерский штаб 41-летнего специалиста вошли Юрий Никифоров и тренер вратарей Евгений Плотников

"Динамо-2" после 16 туров в зоне "Запад" ПФЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков и отставая от лидера на 14 баллов.

Напомним, что Дмитрий Хохлов выступал за "Динамо" с 2006 по 2010 год, забив 16 голов в 147 матчах. Также под его руководством молодежная команда "Динамо" выигрывали золотые медали молодежного первенств в сезонах 2013/2014 и 2014/2015.