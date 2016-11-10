Директор "Коломны": "У нас 50 процентов футболистов не знают слово "тотализатор"!"

Директор "Коломны" Александр Куранов перед началом заседания в Доме футбола посвященного скандальному матчу зоны "Запад" ПФЛ с "Солярисом" (0:6), подчеркнул, что команда провела невыразительную встречу, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, в этой игре не было моментов, которые бы однозначно говорили о том, что этот матч можно назвать договорным.

- Накануне вы разбирали игровые эпизоды и ошибки, приведшие к крупному поражению. Сказали, что ничего странного не увидели. Так и есть?

- Да. Во-первых, я смотрел не один - а с футболистами и помощниками главного тренера, с административными работниками клуба. Да, мы провели очень невыразительный матч. Можем и должны играть лучше в конкретных эпизодах. Но прямых моментов, которые говорили бы, что команда участвует в договорных матчах, мы не увидели. У нас 50 процентов футболистов не знают слово "тотализатор"!

- Главный тренер Александр Бодров назвал основной эпизод - удаление Широкова за две желтые карточки в первом тайме.

- Его мы рассматривали под разными углами. Здесь я могу четко поручиться за человека, который наш местный воспитанник. Он бы никогда в жизни не пошел бы на такое! Мы его прекрасно знаем. Илья - эмоциональный, резкий, быстрый, и это его не первая красная карточка. Да, Широков неправильно действовал, подвел команду. Но это было неумышленно - 100 процентов.

В Доме футбола началось заседание по матчу "Солярис" - "Коломна" //

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